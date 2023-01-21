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Мінінфраструктури підтвердило затримання заступника міністра Лозинського: його звільнять

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Київ, Субота 21 січня 2023 20:54
Мінінфраструктури підтвердило затримання заступника міністра Лозинського: його звільнять Фото: Василь Лозинський, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (minregion.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, джерела РБК-Україна в парламенті та правоохоронних органах розповіли, що співробітники Національного антикорупційного бюро затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

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