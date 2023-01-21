Мінінфраструктури підтвердило затримання заступника міністра Лозинського: його звільнять
Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.
Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, джерела РБК-Україна в парламенті та правоохоронних органах розповіли, що співробітники Національного антикорупційного бюро затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.