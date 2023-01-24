Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Лозинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по фактическому месту жительства .... сроком до 22 марта 2023 года включительно", - сказал судья.

Бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры обязан по определению суда круглосуточно находиться под домашним арестом, он не имеет права отлучаться из дома без разрешения, должен сообщать об изменении места жительства, а также сдать загранпаспорта и постоянно носить электронный браслет.