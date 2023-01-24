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Пойманному на взятке замминистра Лозинскому избрали меру пресечения

Фото: (facebook.com lozvasyl)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 января, бывшему заместителю руководителя Минрегиона Василию Лозинскому избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Судья постановил: ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Лозинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по фактическому месту жительства .... сроком до 22 марта 2023 года включительно", - сказал судья.

Бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры обязан по определению суда круглосуточно находиться под домашним арестом, он не имеет права отлучаться из дома без разрешения, должен сообщать об изменении места жительства, а также сдать загранпаспорта и постоянно носить электронный браслет.

Напомним, 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что организатора взятки Лозинскому сегодня арестовали с залогом в 100 млн гривен.

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Суд