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Хабар Лозинському: організатора арештували з заставою 100 млн гривень

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Вівторок 24 січня 2023 13:22
Хабар Лозинському: організатора арештували з заставою 100 млн гривень Фото: Василь Лозинський (facebook.com.lozvasyl)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вищий антикорупційний суд заарештував організатора надання хабаря колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВАКС.

Повідомляється, що слідча суддя задовольнила клопотання детектива НАБУ у повному обсязі. Таким чином, до організатора застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Чоловіка взяли під варту у залі суду. Строк тримання під вартою - до 24 березня включно.

Хабарницька афера

21 січня Лозинського затримали за підозрою у хабарництві. У Кабміні підтвердили, що правоохоронці підозрюють заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури у розкраданні бюджетних коштів.

Пізніше НАБУ повідомило деталі хабарницької афери, до якої причетний Лозинський. Зазначалося, що чиновники привласнили частину держкоштів, які призначалися для відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Посадовці укладали з підприємцями договори за завищеними цінами, а різницю забирали собі. Таким чином, Лозинського викрили на хабарі у 400 тисяч доларів.

22 січня Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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