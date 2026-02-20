UA

Спіймали на круасані. Українця, який вивозив чоловіків до Європи, затримали у Словаччині

Ілюстративне фото: поліція Словаччини впіймала українця, який організував схему для ухилянтів (facebook.com/KRPZBA)
Автор: Іван Носальський

У словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця Михайла Б., який намагався вкрасти круасани. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває в міжнародному розшуку.

Дрібна крадіжка викрила організатора схеми

За звичайних обставин інцидент у супермаркеті вважався б адміністративним проступком, за який затриманого відпустили б.

Однак під час ідентифікації особи поліцейські виявили, що молодий чоловік значиться в базі Інтерполу з "червоним повідомленням".

На батьківщині Михайла підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.

Деталі кримінальної справи

За даними слідства, у січні 2022 року підозрюваний разом зі спільником вивіз з України трьох своїх земляків.

На заправці в селі Білки (Закарпатська область) він посадив трьох чоловіків у Mercedes Benz E 320 і потім перевіз їх до села Дийда Берегівського району, розташованого біля кордону з Угорщиною.

Чоловікам надали детальні інструкції та маршрут, як обійти прикордонні патрулі. За виконання цієї операції підозрюваний мав отримати винагороду в розмірі 2000 євро.

Що чекає на затриманого

Кошицький крайовий суд клопотання прокуратури і помістив українця під попередній арешт. На батьківщині йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вивезення ухилянтів

Нагадаємо, раніше Bihus.Info оприлюднило розслідування схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон під виглядом учасників творчої команди співака Петра Чорного.

Організатором виступив ФОП Сергій Матусов, який звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з проханням посприяти виїзду артиста і його "музикантів" на благодійні заходи в Іспанії.

Журналісти встановили щонайменше п'ять випадків, коли замість реальних артистів за кордон виїжджали IT-фахівці та інші люди, які не повернулися в Україну.

