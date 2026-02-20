Поймали на круассане. Украинца, который вывозил мужчин в Европу, задержали в Словакии

В словацком городе Кошице полиция задержала 23-летнего украинца Михаила Б., который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korzar.
При обычных обстоятельствах инцидент в супермаркете считался бы административным проступком, за который задержанного отпустили бы.
Однако во время идентификации личности полицейские обнаружили, что молодой человек числится в базе Интерпола с "красным сообщением".
На родине Михаила подозревают в незаконной переправке мужчин через государственную границу.
По данным следствия, в январе 2022 года подозреваемый вместе с сообщником вывез из Украины троих своих земляков.
На заправке в селе Белки (Закарпатская область) он посадил троих мужчин в Mercedes Benz E 320 и затем перевез их в село Дыйда Береговского района, расположенное у границы с Венгрией.
Мужчинам предоставили подробные инструкции и маршрут, как обойти пограничные патрули. За выполнение этой операции подозреваемый должен был получить вознаграждение в размере 2000 евро.
Кошицкий краевой суд ходатайство прокуратуры и поместил украинца под предварительный арест. На родине ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее Bihus.Info обнародовало расследование схемы незаконного выезда военнообязанных за границу под видом участников творческой команды певца Петра Черного.
Организатором выступил ФОП Сергей Матусов, который обращался в Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) с просьбой посодействовать выезду артиста и его "музыкантов" на благотворительные мероприятия в Испании.
Журналисты установили по меньшей мере пять случаев, когда вместо реальных артистов за границу выезжали IT-специалисты и другие не вернувшиеся в Украину люди.