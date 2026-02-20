Поймали на круассане. Украинца, который вывозил мужчин в Европу, задержали в Словакии

В словацком городе Кошице полиция задержала 23-летнего украинца Михаила Б., который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korzar .

Мелкая кража разоблачила организатора схемы

При обычных обстоятельствах инцидент в супермаркете считался бы административным проступком, за который задержанного отпустили бы.

Однако во время идентификации личности полицейские обнаружили, что молодой человек числится в базе Интерпола с "красным сообщением".

На родине Михаила подозревают в незаконной переправке мужчин через государственную границу.

Детали уголовного дела

По данным следствия, в январе 2022 года подозреваемый вместе с сообщником вывез из Украины троих своих земляков.

На заправке в селе Белки (Закарпатская область) он посадил троих мужчин в Mercedes Benz E 320 и затем перевез их в село Дыйда Береговского района, расположенное у границы с Венгрией.

Мужчинам предоставили подробные инструкции и маршрут, как обойти пограничные патрули. За выполнение этой операции подозреваемый должен был получить вознаграждение в размере 2000 евро.

Что ждет задержанного

Кошицкий краевой суд ходатайство прокуратуры и поместил украинца под предварительный арест. На родине ему грозит до семи лет лишения свободы.