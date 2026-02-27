Співзасновник Yandex відмовився від громадянства РФ

Волож офіційно вийшов із громадянства РФ

Співзасновник і колишній глава Yandex Аркадій Волож більше не є громадянином Росії. Як повідомило джерело Bloomberg, мільярдер отримав офіційне підтвердження втрати громадянства цього тижня.

Рішення послідувало після того, як підприємець продав свою частку в найбільшій пошуковій системі РФ.

Хто ще відмовився від російського паспорта

62-річний бізнесмен поповнив список великих підприємців, які народилися в СРСР і відмовилися від російських документів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед них - засновник DST Global Юрій Мільнер і засновник Тінкофф Банку Олег Тіньков.

Тиск на компанію після вторгнення

Волож має громадянство Ізраїлю і проживає там понад десять років. Під його керівництвом Yandex став технологічним гігантом, посівши лідируючі позиції на ринку пошуку в Росії і розвинувши сервіси від таксі до електронної комерції.

Після початку війни компанія зіткнулася із серйозним тиском усередині країни і за її межами.

Торги акціями Yandex на біржі Nasdaq було зупинено відразу після вторгнення в лютому 2022 року. У червні того ж року Волож залишив посаду генерального директора на тлі санкцій ЄС.

У Євросоюзі заявили, що обмеження пов'язані з роллю компанії в поширенні російської пропаганди і дезінформації.