Сооснователь Yandex отказался от гражданства РФ

Волож официально вышел из гражданства РФ

Сооснователь и бывший глава Yandex Аркадий Волож больше не является гражданином России. Как сообщил источник Bloomberg, миллиардер получил официальное подтверждение утраты гражданства на этой неделе.

Решение последовало после того, как предприниматель продал свою долю в крупнейшей поисковой системе РФ.

Кто еще отказался от российского паспорта

62-летний бизнесмен пополнил список крупных предпринимателей, родившихся в СССР и отказавшихся от российских документов после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди них — основатель DST Global Юрий Мильнер и создатель Тинкофф Банка Олег Тиньков.

Давление на компанию после вторжения

Волож имеет гражданство Израиля и проживает там более десяти лет. Под его руководством Yandex стал технологическим гигантом, заняв лидирующие позиции на рынке поиска в России и развив сервисы от такси до электронной коммерции.

После начала войны компания столкнулась с серьезным давлением внутри страны и за ее пределами.

Торги акциями Yandex на бирже Nasdaq были остановлены сразу после вторжения в феврале 2022 года. В июне того же года Волож покинул пост генерального директора на фоне санкций ЕС.

В Евросоюзе заявили, что ограничения связаны с ролью компании в распространении российской пропаганды и дезинформации.