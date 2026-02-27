"Абсурдна провокація": Франція відреагувала на появу дрона біля свого авіаносця

Нейтралізація безпілотника поблизу французького авіаносця "Шарль де Голль" у шведських водах може бути абсурдною провокацією з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Абсурдна провокація" у шведських водах

Інцидент стався в середу у протоці Ересунн, неподалік від міста Мальме, де пришвартувався французький флагман перед навчаннями НАТО.

Шведські ВМС зафіксували та нейтралізували дрон за 13 кілометрів від корабля.

Очільник МЗС Франції підкреслив, що дії ймовірного замовника виглядають нелогічними.

"Якщо справді, як припускає міністр оборони Швеції, цей інцидент мав російське походження, єдиний висновок, який я міг би з цього зробити, полягає в тому, що це абсурдна провокація", - заявив Барро під час пресконференції на борту авіаносця.

Безпека авіаносної групи

Попри інцидент, французька сторона наголошує, що ситуація була під повним контролем, а безпілотник не становив прямої загрози для атомного авіаносця.

"Безпілотник був нейтралізований далеко від авіаносця "Шарль де Голль", і безпеці судна та його групи жодним чином не загрожувало", - додав міністр.

Шведська влада, своєю чергою, вказує на "сильний зв'язок" між дроном та російським військовим кораблем, який у момент інциденту перебував у територіальних водах Швеції.

У Кремлі ці звинувачення традиційно називають "абсурдними".