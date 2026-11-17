Штілерман поширив допис колишнього радника глави МВС Антона Геращенка, у якому йдеться про атаку на Кримський міст із застосуванням ракети "Фламінго".

До допису також було прикріплено фото, на якому, як стверджується, видно засіб ураження на підльоті до Кримського мосту.

Водночас окремої заяви з підтвердженням атаки співвласник Fire Point не зробив.

Масштаб пошкоджень може свідчити про значну силу удару. За даними OSINT-пабліків, після атаки у воду впали арка автомобільної частини мосту та один із його прольотів.