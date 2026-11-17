У ніч на 17 листопада Кримський міст міг зазнати ракетної атаки. За попередніми даними, для удару могли використати українську ракету "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х головного конструктора та співвласника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана.
Штілерман поширив допис колишнього радника глави МВС Антона Геращенка, у якому йдеться про атаку на Кримський міст із застосуванням ракети "Фламінго".
До допису також було прикріплено фото, на якому, як стверджується, видно засіб ураження на підльоті до Кримського мосту.
Водночас окремої заяви з підтвердженням атаки співвласник Fire Point не зробив.
Масштаб пошкоджень може свідчити про значну силу удару. За даними OSINT-пабліків, після атаки у воду впали арка автомобільної частини мосту та один із його прольотів.
Нагадаємо, Кримський міст зазнав двох атак протягом останніх днів. Перший удар стався вранці 16 листопада.
Cупутникові знімки показали пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях, а також деформацію однієї з арок мосту.
У ніч проти 17 листопада переправа знову опинилася під атакою. У районі Керченської протоки пролунали потужні вибухи. Автомобільне і залізничне сполучення переправою наразі неможливе.