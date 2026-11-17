Штиллерман распространил сообщение бывшего советника главы МВД Антона Геращенко, в котором говорится об атаке на Крымский мост с применением ракеты "Фламинго".

К сообщению также было прикреплено фото, на котором, как утверждается, видно средство поражения на подлете к Крымскому мосту.

В то же время, отдельного заявления с подтверждением атаки совладелец Fire Point не сделал.

Масштаб повреждений может свидетельствовать о значительной силе удара. По данным OSINT-пабликов, после атаки в воду упала арка автомобильной части моста и один из его пролетов.