В ночь на 17 ноября Крымский мост мог подвергнуться ракетной атаке. По предварительным данным, для удара могли использоваться украинская ракета "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х главного конструктора и совладельца оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана.
Штиллерман распространил сообщение бывшего советника главы МВД Антона Геращенко, в котором говорится об атаке на Крымский мост с применением ракеты "Фламинго".
К сообщению также было прикреплено фото, на котором, как утверждается, видно средство поражения на подлете к Крымскому мосту.
В то же время, отдельного заявления с подтверждением атаки совладелец Fire Point не сделал.
Масштаб повреждений может свидетельствовать о значительной силе удара. По данным OSINT-пабликов, после атаки в воду упала арка автомобильной части моста и один из его пролетов.
Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам в течение последних дней. Первый удар произошел утром 16 ноября.
Спутниковые снимки показали повреждение дорожного полотна как минимум в двух местах, а также деформацию одной из арок моста.
В ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под атакой. В районе Керченского пролива прогремели мощные взрывы. Автомобильное и железнодорожное сообщение переправой невозможно.