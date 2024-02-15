Співвідношення сил один до семи. У Третій штурмовій розповіли про ситуацію в Авдіївці

Ситуація у районі Авдіївки, куди була передислокована Третя окрема штурмова бригада ЗСУ для посилення оборони, важка. Співвідношення українських та російських сил наразі становить один до семи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера Третьої окремої штурмової бригади Олександра Бородіна в ефірі Радіо Свобода .

"Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час ПВК "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою". А тут лінійні бригади механізовані та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ - ред.). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні", - розповів Бородін.

За його словами, зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони.

"Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів - це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може", - зазначив пресофіцер.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

У ЗСУ наголошують, що ситуація в Авдіївці наближається до критичної.

Сьогодні пресслужба Третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з Авдіївки. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Що відомо про Третю штурмову, яку перекинули до Авдіївки, - у матеріалі РБК-Україна.

Також детальніше про те, як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.