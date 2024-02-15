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Соотношение сил один к семи. В Третьей штурмовой рассказали о ситуации в Авдеевке

Авдеевка, Донецкая область, Четверг 15 февраля 2024 20:40
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Соотношение сил один к семи. В Третьей штурмовой рассказали о ситуации в Авдеевке Фото: украинские военные в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в районе Авдеевки, куда была передислоцирована Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ для усиления обороны, тяжелая. Соотношение украинских и российских сил сейчас составляет один к семи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире Радио Свобода.

"Нужно понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время ЧВК "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой. А здесь линейные бригады механизированы и специалисты по ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ - ред.). То есть это, наверное, самый серьезный кулак России в Украине", - рассказал Бородин.

По его словам, сейчас в районе Авдеевки украинские силы находятся в сложном формате обороны.

"Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов. То есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов - это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это значит, что поражать он может", - отметил пресс-офицер.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "воротами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Захватчики вошли на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

В ВСУ отмечают, что ситуация в Авдеевке близится к критической.

Сегодня пресс-служба Третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры из Авдеевки. Защитники отмечают, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Что известно о Третьей штурмовой, которую перебросили в Авдеевку, - в материале РБК-Украина.

Также детальнее о том, как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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