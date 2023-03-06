Співпрацював з росіянами: "начальник бази палива" на Куп’янській залізниці отримав підозру

Правоохоронці повідомили мешканцю смт Куп'янськ-Вузловий, який прийняв пропозицію росіян та став так званим "начальником бази палива" на Куп’янській залізниці під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, фігурант погодився на пропозицію росіян та став так званим "начальником базы топлива" виробничого підрозділу "Локомативное депо Купянск" так званого підприємства "Купянская железная дорога". Свої обов'язки чоловік почав виконувати з липня 2022 року.

Псевдоначальник зберігав дизельне паливо для загарбників, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки.

Правоохоронці викрили поплічника ворога, затримали та повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.