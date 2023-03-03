В Шосткинському районі Сумської області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП. Зрадник збирав розвідувальні дані для ФСБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ", - пише пресслужба.

Зрадник об’їжджав прикордонну місцевість та здійснював фото й відеофіксацію українських об’єктів. Після цього дані потрапляли до ворога для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок.

"Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій", - додає СБУ.

Згідно з даними слідства, зрадника було завербовано ще у вересні минулого року. У поле зору ворога потрапив через свої прокремлівські погляди. Для комунікації священник використовував анонімні месенджери, а інформацію надсилав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків було вилучено:

мобільні телефони із доказами листування з ФСБ;

проросійську літературу.

Фото: в Сумській області затримали священника МП, який шпигував для ФСБ (t.me/SBUkr/7358)