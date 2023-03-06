Сотрудничал с россиянами: "начальник базы топлива" на Купянской железной дороге получил подозрение

Правоохранители сообщили жителю пгт Купянск-Узловой, который принял предложение россиян и стал так называемым "начальником базы топлива" на Купянской железной дороге на период временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, фигурант согласился с предложением россиян и стал так называемым "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомативное депо Купянск" так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Свои обязанности мужчина начал выполнять с июля 2022 года.

Псевдоначальник хранил дизельное топливо для захватчиков, которое они использовали для заправки своей военной техники.

Правоохранители разоблачили приспешника врага, задержали и сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.