Сотрудничал с россиянами: "начальник базы топлива" на Купянской железной дороге получил подозрение
Правоохранители сообщили жителю пгт Купянск-Узловой, который принял предложение россиян и стал так называемым "начальником базы топлива" на Купянской железной дороге на период временной оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, фигурант согласился с предложением россиян и стал так называемым "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомативное депо Купянск" так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Свои обязанности мужчина начал выполнять с июля 2022 года.
Псевдоначальник хранил дизельное топливо для захватчиков, которое они использовали для заправки своей военной техники.
Правоохранители разоблачили приспешника врага, задержали и сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Напомним, в Одессе задержали бывшего боевика из батальона "Спарта", который воевал на стороне террористической "ДНР".
Кроме того, в Сумской области правоохранители задержали священника МП, который шпионил для российской ФСБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.