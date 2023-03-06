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В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР" з батальйону "Спарта"

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Одеса, Понеділок 06 березня 2023 10:34
В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР" з батальйону "Спарта" Фото: в Одесі затримали екс-бойовика так званої "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі викрили та затримали колишнього бойовика з батальйону "Спарта". Він воював на боці терористичної "ДНР" проти сил АТО на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Бойовиком виявився житель Одеської області, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта". У складі ворожого угруповування він обстрілював українські війська та воював у районі Донецького аеропорту. Крім того, бойовик навчався на "курсах" снайперів та чергував на блокпостах.

Після отримання поранення окупант таємно повернувся в Одеську область. Зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя та підтримував контакти з окупантами та терористами.

СБУ під час обшуків за місцем проживання бойовика виявила комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки з доказами його злочинної діяльності.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Фото: в Одесі затримали екс-бойовика "ДНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру п'яти бойовикам так званої "ДНР", які штурмували міста в Донецькій області.

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