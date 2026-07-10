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Не співпрацювати - помилка для США: сенатор зробив гучну заяву про українські дрони

20:00 10.07.2026 Пт
2 хв
Що пропонує Ліндсі Грем для підвищення обороноздатності США та України?
aimg Мілан Лєліч aimg Олена Бджола
Не співпрацювати - помилка для США: сенатор зробив гучну заяву про українські дрони Фото: сенатор США Ліндсі Грем (Getty Images)
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Україна та США мають співпрацювати в сфері безпілотників. Це буде вигідно для обох країн.

Про це заявив на брифінгу у Києві сенатор США Ліндсі Грем у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

Грем закликав до Drone Deal США та України

Грем поділився своїми думками щодо безпілотних спроможностей України та перспектив угод щодо цього зі США.

"Було б величезною помилкою для Америки - не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові стояти поруч з Україною в її найважчі дні", - заявив сенатор.

Сьогодні він відвідав в Україні надсучасний завод, який розташований глибоко під землею та виробляє безпілотні потужності та технології.

"Вони найпередовіші, ніж у будь-кого на планеті. Ви повинні зробити це правильно в Україні, щоб вижити", - впевнений Грем.

Чому США потрібно партнерство з Україною

Сенатор вважає, що є величезна можливість щодо співробітнитцва з Україною для покращення обороноздатності США.

Грем нагадав, що безпілотники в руках правильних людей можуть стати кошмаром для будь-якої країни.

"Як каже Джеб Буш, ми можемо бути вразливими перед технологіями безпілотників, які надходять із Куби. Я думаю, він правий", - каже політик.

Грем запевнив, що партнерство з Україною у сфері дронів буде вигідним і для США.

"Найкращий доказ спроможності того, що зробила Україна, надходить від самих росіян. Ця країна, яка поступається в чисельності 10 до 1, з часом почала домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат на рівні, що перевищує Другу світову війну".

Це сталося саме завдяки мужності та інноваціям українських військових, зазначив Грем.

"Ми маємо магічний момент у часі. У найближчі місяці, якщо ми зробимо це правильно, підвищимо летальність України, змусимо людей допомогти нам із Путіним замість того, щоб підтримувати його, ми зможемо покласти край цій війні", - резюмував Грем.

Текст законопроєкту про жорсткі американські санкції проти РФ було погоджено з адміністрацією президента Трампа. Очікується, що його ухвалить Конгрес, заявив сенатор Грем.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Грем у грудні 2025 року закликав Вашингтон перейти до значно жорсткішої лінії щодо Москви. Політик констатував, що нинішні дипломатичні зусилля не приносять результатів.

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