Сенатор Грем закликав посилити тиск на РФ і передати Україні ракети Tomahawk

США, Понеділок 22 грудня 2025 01:05
Сенатор Грем закликав посилити тиск на РФ і передати Україні ракети Tomahawk Фото: Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Вашингтон перейти до значно жорсткішої лінії щодо Москви, якщо Кремль відмовиться від мирного врегулювання війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Грем констатував, що нинішні дипломатичні зусилля не приносять результатів, а російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати пропозиції про припинення бойових дій.

Він наголосив, що у разі чергової відмови Москви від мирної угоди президент США Дональд Трамп має вдатися до радикальніших кроків. Йдеться не лише про розширення санкційного тиску, а й про суттєве посилення військової допомоги Україні для зміцнення її оборонних спроможностей.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити план гри, включно з передачею ракет Tomahawk Україні, щоб вона могла вражати заводи з виробництва ракет і дронів у Росії. Я б пішов ва-банк", - заявив Ліндсі Грем.

Сенатор також запропонував підписати законодавчі ініціативи щодо запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, визнати Росію державою-спонсором тероризму та посилити контроль за танкерами, що транспортують підсанкційну нафту РФ.

Гарантії безпеки для України

Окремо Грем підкреслив, що будь-яка мирна угода має містити механізми, які унеможливлять повторення російської агресії в майбутньому. На його думку, це можливо лише за наявності чітких і реальних гарантій безпеки для України, включно з довгостроковими зобов’язаннями Заходу.

Сенатор заявив, що підтримує ідею розміщення європейського військового контингенту в Україні як елементу стримування. Він застеріг, що без посиленого тиску з боку США Путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території, зокрема на сході України.

Законопроєкти про санкції проти РФ

Нагадаємо, влітку сенатор Грем підготував законопроєкт, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни. Зокрема, документ пропонує встановити 500-відсоткові тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують закуповувати у РФ нафту, газ, ворог і нафтопродукти.

Наприкінці листопада Reuters писало, що Трамп готовий підписати законопроєкт, але за умови, що збереже за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.

Крім того, у вересні Axios написало, що низка сенаторів, включно з Гремом, розробили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо ті не повернуть викрадених українських дітей у період війни.

