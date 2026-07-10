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Не сотрудничать - ошибка для США: сенатор сделал громкое заявление об украинских дронах

20:00 10.07.2026 Пт
2 мин
Что предлагает Линдси Грэм для повышения обороноспособности США и Украины?
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Не сотрудничать - ошибка для США: сенатор сделал громкое заявление об украинских дронах Фото: сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
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Украина и США должны сотрудничать в сфере беспилотников. Это будет выгодно обеим странам.

Об этом заявил на брифинге в Киеве сенатор США Линдси Грэм в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Грэм призвал к Drone Deal США и Украины

Грэм поделился своим мнением о беспилотных способностях Украины и перспективах соглашений по этому поводу с США.

"Было бы огромной ошибкой для Америки – не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помочь нам, потому что мы были готовы стоять рядом с Украиной в ее самые тяжелые дни", – заявил сенатор.

Сегодня он посетил в Украине сверхсовременный завод, который находится глубоко под землей и производит беспилотные мощности и технологии.

"Они наиболее передовые, чем у кого-либо на планете. Вы должны сделать это правильно в Украине, чтобы выжить", - уверен Грэм.

Почему США нужно партнерство с Украиной

Сенатор считает, что есть огромная возможность насчет сотрудничества с Украиной для улучшения обороноспособности США.

Грэм напомнил, что беспилотники в руках правильных людей могут стать кошмаром для любой страны.

"Как говорит Джеб Буш, мы можем быть уязвимы перед технологиями беспилотников, которые поступают с Кубы. Я думаю, он прав", - говорит политик.

Грэм заверил, что партнерство с Украиной в сфере дронов будет выгодно и для США.

"Лучшее доказательство способности того, что сделала Украина, поступает от самих россиян. Эта страна, уступающая в численности 10 к 1, со временем начала доминировать на поле боя, нанося тяжелые потери на уровне, превышающем Вторую мировую войну".

Это произошло именно благодаря мужеству и инновациям украинских военных, отметил Грэм.

"У нас есть магический момент во времени. В ближайшие месяцы, если мы сделаем это правильно, повысим летальность Украины, заставим людей помочь нам с Путиным вместо того, чтобы поддерживать его, мы сможем положить конец этой войне", - резюмировал Грэм.

Текст законопроекта о жестких американских санкциях против РФ был согласован с администрацией президента Трампа. Ожидается, что его одобрит Конгресс, заявил сенатор Грэм.

Напомним, сенатор-республиканец Грэм в декабре 2025 года призвал Вашингтон перейти к более жесткой линии по отношению к Москве. Политик констатировал, что нынешние дипломатические усилия не дают результатов.

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