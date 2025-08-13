Спітніле обличчя влітку: лікарі пояснюють, коли варто бити на сполох

Для людей, схильних до надмірного потовиділення, літо - це час дискомфорту та збентеження. Особливо спітніле обличчя може стати вкрай неприємним побічним ефектом сезону.

Надмірне потовиділення на обличчі відоме як гіпергідроз

Якщо ваше обличчя потіє регулярно і надмірно, ви можете страждати від гіпергідрозу - стану, який найчастіше спричиняє нерегулярне потовиділення на обличчі, у пахвах, на стопах або долонях. Це може бути особливо помітно на обличчі та шкірі голови, оскільки це ділянки тіла з високою концентрацією потових залоз.

Люди з цим станом (2-5% населення) потіють у чотири-п’ять разів більше, ніж пересічна людина, і їхнє потовиділення часто виникає за відсутності звичайних стимулів, тобто навіть без підвищення температури чи вологості симптоми зберігаються. Наразі вважається, що до 365 мільйонів людей у всьому світі мають гіпергідроз.

Що спричиняє гіпергідроз?

Хоча люди з гіпергідрозом можуть відчувати потовиділення на обличчі в будь-який час, є певні обставини, які роблять це більш імовірним. Поширені тригери включають вологу або жарку погоду, вживання гострої їжі і навіть легкі фізичні навантаження. Згідно з дослідженням 2009 року, відчуття стресу, тривоги або страху також може збільшити рівень потовиділення.

Генетика та основні захворювання

Дослідження показали, що від 30 до 50% людей з гіпергідрозом мають сімейний анамнез цього захворювання. Однак це також може бути спричинено одним із декількох основних захворювань, які роблять його більш імовірним; у цьому випадку його називають вторинним гіпергідрозом.

Медичні стани

Стани, які можуть призвести до надмірного потовиділення, включають хвороби серця, інсульт, рак, діабет, менопаузу та травми спинного мозку.

Побічні ефекти ліків

Надмірне потовиділення також може бути побічним ефектом декількох ліків, включаючи певні види антидепресантів. Найпоширенішим є антидепресант бупропіон, який спричиняє надмірне потовиділення у кожного п’ятого пацієнта. Інші ліки, що можуть викликати гіпергідроз, включають препарати від мігрені, деякі безрецептурні знеболювальні, такі як аспірин та ібупрофен, а також опіоїди.

Методи лікування гіпергідрозу

Якщо ваш гіпергідроз є наслідком основного захворювання, лікування цього захворювання може допомогти потовиділенню зникнути самостійно. В іншому випадку можуть допомогти такі методи лікування:

Рецептурний антиперспірант

Думаєте, антиперспірант призначений лише для пахв? Подумайте ще раз.

"Деякі люди можуть відчути полегшення, використовуючи безрецептурний антиперспірант або рецептурний препарат, спеціально розроблений для обличчя", - каже сертифікований дерматолог, доктор медичних наук Еллісон Лір.

Антиперспіранти для обличчя містять хлорид алюмінію або хлоргідрат алюмінію, які звужують і блокують пори, щоб запобігти виділенню поту, хоча варто зазначити, що вони іноді можуть подразнювати чутливу шкіру.

Антихолінергічні засоби

Ваш лікар також може призначити пероральний препарат, відомий як антихолінергічний засіб, який може допомогти мінімізувати потовиділення по всьому тілу.

Ін'єкції ботоксу

"Ін'єкції ботоксу використовуються для значного зниження активності нервів, що впливають на потові залози", - каже Шоунда Дорантес

Іноді для того, щоб ін'єкції почали діяти, необхідно кілька процедур. На щастя, ін'єкції можуть допомогти із симптомами потовиділення на обличчі до 12 місяців.

Звісно, коли ви використовуєте ботокс для боротьби з потовиділенням, також будуть інші побічні ефекти, наприклад, параліч чола (що може бути як плюсом, так і мінусом, залежно від ваших уподобань!).

Психіатричні препарати

Оскільки потові залози на обличчі, шкірі голови, руках, ногах і пахвах часто активуються емоційними реакціями, такими як стрес і тривога, деякі психіатричні препарати можуть допомогти вирішити проблему. Бета-блокатори, які зменшують вплив адреналіну та знижують кров'яний тиск, можуть допомогти зменшити фізичні симптоми тривоги, включаючи надмірне потовиділення.

Іонтофорез

Ще одним варіантом лікування є іонтофорез - процедура, під час якої лікар пропускає низький електричний струм через тіло, поки пацієнт занурений у воду. Однак експерти кажуть, що це ефективніше для тих, у кого потіють руки, ноги та пахви, а не обличчя.

Хірургічне втручання

У більш екстремальних випадках лікар також може порекомендувати операцію з видалення потових залоз або блокування нервів, пов'язаних з вашими потовими залозами.