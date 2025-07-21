Топ-5 помилок у догляді, які призводять до акне: ви теж їх робите?

Акне - одна з найпоширеніших проблем шкіри, що зачіпає людей різного віку. Такий стан може виникати через поширені помилки у догляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Дарії Тіщенко.

Що призводить до акне

Неправильне або агресивне очищення

За словами експерта, часто шкіру миють засобами з високим pH або навіть зі спиртом у складі - особливо в спробі "висушити" висипи. У результаті порушується захисний бар’єр, шкіра зневоднюється, з’являється подразнення і надмірне вироблення себуму.

Крім того, недостатнє очищення призводять до залишку макіяжу, себуму й SPF, що спричиняє запалення.

Комедогенний та щільний макіяж

Часте використання щільних тональних основ, які не змиваються ретельно (особливо без повноцінного етапу демакіяжу), сприяє закупорці пор.

Спиртові засоби

Настоянка календули, борний спирт та саліцилова кислота створюють мікротравми, провокують ще більше виділення себуму, підвищують чутливість шкіри й запускають запальні процеси.

Брудні інструменти для макіяжу

Це дуже часта причина повторного інфікування шкіри. Без регулярного миття вони стають "резервуаром" запалень.

Постіль і рушники

Наволочки варто змінювати щонайменше кожні 2-3 дні. Все тому, що вони контактують зі шкірою найдовше.

Рушники для обличчя людина використовує щодня. Тому ідеальним варіантом стануть м’які одноразові паперові рушнички, які не травмують шкіру і не накопичують бактерії.

Ознаки акне

Основін ознаки акне (вугрової хвороби) зазвичай включають такі симптоми: