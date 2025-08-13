Потное лицо летом: врачи объясняют, когда стоит бить тревогу

Для людей, склонных к чрезмерному потоотделению, лето - это время дискомфорта и смущения. Особенно потное лицо может стать крайне неприятным побочным эффектом сезона.

Чрезмерное потоотделение на лице известно как гипергидроз

Если ваше лицо потеет регулярно и чрезмерно, вы можете страдать от гипергидроза - состояния, которое чаще всего вызывает нерегулярное потоотделение на лице, в подмышках, на стопах или ладонях. Это может быть особенно заметно на лице и коже головы, поскольку это участки тела с высокой концентрацией потовых желез.

Люди с этим состоянием (2-5% населения) потеют в четыре-пять раз больше, чем обычный человек, и их потоотделение часто возникает при отсутствии обычных стимулов, то есть даже без повышения температуры или влажности симптомы сохраняются. Сейчас считается, что до 365 миллионов людей во всем мире имеют гипергидроз.

Что вызывает гипергидроз?

Хотя люди с гипергидрозом могут испытывать потоотделение на лице в любое время, есть определенные обстоятельства, которые делают это более вероятным. Распространенные триггеры включают влажную или жаркую погоду, употребление острой пищи и даже легкие физические нагрузки. Согласно исследованию 2009 года, ощущение стресса, тревоги или страха также может увеличить уровень потоотделения.

Генетика и основные заболевания

Исследования показали, что от 30 до 50% людей с гипергидрозом имеют семейный анамнез этого заболевания. Однако это также может быть вызвано одним из нескольких основных заболеваний, которые делают его более вероятным; в этом случае его называют вторичным гипергидрозом.

Медицинские состояния

Состояния, которые могут привести к чрезмерному потоотделению, включают болезни сердца, инсульт, рак, диабет, менопаузу и травмы спинного мозга.

Побочные эффекты лекарств

Чрезмерное потоотделение также может быть побочным эффектом нескольких лекарств, включая определенные виды антидепрессантов. Самым распространенным является антидепрессант бупропион, который вызывает чрезмерное потоотделение у каждого пятого пациента. Другие лекарства, которые могут вызвать гипергидроз, включают препараты от мигрени, некоторые безрецептурные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен, а также опиоиды.

Методы лечения гипергидроза

Если ваш гипергидроз является следствием основного заболевания, лечение этого заболевания может помочь потоотделению исчезнуть самостоятельно. В противном случае могут помочь следующие методы лечения:

Рецептурный антиперспирант

Думаете, антиперспирант предназначен только для подмышек? Подумайте еще раз.

"Некоторые люди могут почувствовать облегчение, используя безрецептурный антиперспирант или рецептурный препарат, специально разработанный для лица", - говорит сертифицированный дерматолог, доктор медицинских наук Эллисон Лир.

Антиперспиранты для лица содержат хлорид алюминия или хлоргидрат алюминия, которые сужают и блокируют поры, чтобы предотвратить выделение пота, хотя стоит отметить, что они иногда могут раздражать чувствительную кожу.

Антихолинергические средства

Ваш врач также может назначить пероральный препарат, известный как антихолинергическое средство, который может помочь минимизировать потоотделение по всему телу.

Инъекции ботокса

"Инъекции ботокса используются для значительного снижения активности нервов, влияющих на потовые железы", - говорит Шоунда Дорантес

Иногда для того, чтобы инъекции начали действовать, необходимо несколько процедур. К счастью, инъекции могут помочь с симптомами потоотделения на лице до 12 месяцев.

Конечно, когда вы используете ботокс для борьбы с потоотделением, также будут другие побочные эффекты, например, паралич лба (что может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от ваших предпочтений!).

Психиатрические препараты

Поскольку потовые железы на лице, коже головы, руках, ногах и подмышках часто активируются эмоциональными реакциями, такими как стресс и тревога, некоторые психиатрические препараты могут помочь решить проблему. Бета-блокаторы, которые уменьшают влияние адреналина и снижают кровяное давление, могут помочь уменьшить физические симптомы тревоги, включая чрезмерное потоотделение.

Ионтофорез

Еще одним вариантом лечения является ионтофорез - процедура, во время которой врач пропускает низкий электрический ток через тело, пока пациент погружен в воду. Однако эксперты говорят, что это эффективнее для тех, у кого потеют руки, ноги и подмышки, а не лицо.

Хирургическое вмешательство

В более экстремальных случаях врач также может порекомендовать операцию по удалению потовых желез или блокированию нервов, связанных с вашими потовыми железами.