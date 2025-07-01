Веснянки чи пігментація: як правильно зрозуміти, що на шкірі

Веснянки та пігментні плями - дві поширені зміни на шкірі, які часто плутають між собою. Однак вони мають різне походження, зовнішній вигляд і способи догляду.

РБК-Україна повідомляє, як правильно розрізняти веснянки та пігментацію, щоб краще піклуватися про своє здоров’я та красу.

Веснянки

Дерматолог Соломія Винник розповіла, що веснянки та пігментація - це два абсолютно різні стани шкіри.

Ефаліди (веснянки) - генетично зумовлені плями світлого або рудувато-коричневого кольору, які з'являються переважно на відкритих ділянках шкіри під впливом сонячного світла.

Вони характерні для світлошкірих людей або зі світлим волоссям. Проявляються влітку та зникають взимку.

Варто знати, що веснянки не пов'язані з гормонами чи травмами і не потребують лікування, якщо не викликають естетичного занепокоєння.

Веснянки зазвичай починають проявлятися у дитинстві або підлітковому віці. Найчастіше вони з’являються приблизно у віці 3-5 років і можуть ставати більш помітними під впливом сонячного світла.

Пігментація

Пігментація - це зміна кольору шкіри, яка відбувається через:

надмірне вироблення пігменту меланіну

внаслідок дії ультрафіолету або гормонального дисбалансу

перенесення запальних захворювань шкіри

травмування шкіри

прийому певних препаратів

Важливо, що пігментація не зникає самостійно та потребує комплексного лікування.

Щоб захистити шкіру від пігментації, варто: