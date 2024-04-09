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"Списував" ухилянтів з обліку. В Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК

Фото: в Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігові на корупції викрили голову військово-лікарської комісії, який "списував" ухилянтів з обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Фігурант справи був часником схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівської області і якого СБУ задокументувала у лютому цього року. Зокрема було викрито й спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату.

Затримані організували видачу фіктивних медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози". Після цього документи направляли до військкомату з позначкою про непридатність до служби. 

Фото: в Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК (t.me/SBUkr)

За "послуги" фігуранти отримували з кожного "клієнта" до 5 тисяч доларів. 

Що загрожує 

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • ч 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Зокрема дії голови ВЛК також кваліфікували за  ч. 3 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

"Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ. 

Зокрема було арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК. Мова йде про: 

  • 1 млн доларів; 
  • 4 квартири у Києві, Чернівцях й Чернігові загальною площею більше 400 квадратних метрів; 
  • земельні ділянки у Чернігівській області загальною площею близько 4 гектарів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК, який вимагав хабарі.

Нова хвиля перевірок ВЛК розпочнеться вже у квітні. Зокрема планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК.

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