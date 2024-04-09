"Списував" ухилянтів з обліку. В Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК

В Чернігові на корупції викрили голову військово-лікарської комісії, який "списував" ухилянтів з обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Фігурант справи був часником схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівської області і якого СБУ задокументувала у лютому цього року. Зокрема було викрито й спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату.
Затримані організували видачу фіктивних медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози". Після цього документи направляли до військкомату з позначкою про непридатність до служби.
Фото: в Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК (t.me/SBUkr)
За "послуги" фігуранти отримували з кожного "клієнта" до 5 тисяч доларів.
Що загрожує
Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зокрема дії голови ВЛК також кваліфікували за ч. 3 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
"Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ.
Зокрема було арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК. Мова йде про:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК, який вимагав хабарі.
Нова хвиля перевірок ВЛК розпочнеться вже у квітні. Зокрема планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК.
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