Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться, - Кузин

Списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса будут постоянно обновляться. Периодичность изменения перечня пока не определена, но это не будет происходить еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Украинскому радио" главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при "красной" зоне. Сейчас нарабатывается этот список", - сказал Кузин.

В ходе интервью его спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов. Главный санврач ответил, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.

"Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Поэтому изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов", - уточнил он.