ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации

Новина українською →
Украина, Среда 13 октября 2021 16:08
Минздрав предлагает расширить перечень профессий для обязательной вакцинации Фото: перечень профессий для обязательной вакцинации будет расширен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины предлагает дополнить Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Перечень будет дополнен социальными работниками и работниками некоторых госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Предлагается дополнить перечень работниками:

  • Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
  • Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине