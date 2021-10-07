Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации: кто в нем

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг". - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также министр отметил, что все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных коронавирусом пациентов - невакцинированные.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привятся против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - пишет пресс-служба Минздрава.