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Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации: кто в нем

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Киев, Четверг 07 октября 2021 17:31
Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации: кто в нем Фото: в Украине ввели обязательную вакцинацию от COVID для ряда профессий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;

  • высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг". - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также министр отметил, что все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных коронавирусом пациентов - невакцинированные.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привятся против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - пишет пресс-служба Минздрава.

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Киев Министерство здравоохранения Украины
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