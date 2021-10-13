Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться, - Кузин
Списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса будут постоянно обновляться. Периодичность изменения перечня пока не определена, но это не будет происходить еженедельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинскому радио" главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.
"Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при "красной" зоне. Сейчас нарабатывается этот список", - сказал Кузин.
В ходе интервью его спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов. Главный санврач ответил, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.
"Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Поэтому изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов", - уточнил он.
Напомним, в начале октября Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации. В него вошли работники учреждений образования и органов исполнительной власти.
Отметим, сегодня, 13 октября, Минздрав предложил дополнить список профессий для обязательной вакцинации.