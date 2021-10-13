ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться, - Кузин

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 21:50
Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться, - Кузин Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса будут постоянно обновляться. Периодичность изменения перечня пока не определена, но это не будет происходить еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинскому радио" главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при "красной" зоне. Сейчас нарабатывается этот список", - сказал Кузин.

В ходе интервью его спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов. Главный санврач ответил, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.

"Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Поэтому изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов", - уточнил он.

Напомним, в начале октября Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации. В него вошли работники учреждений образования и органов исполнительной власти.

Отметим, сегодня, 13 октября, Минздрав предложил дополнить список профессий для обязательной вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцинация
NEWS
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине