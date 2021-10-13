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Список професій для обов'язкової вакцинації буде постійно оновлюватися, - Кузін

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 21:50
Список професій для обов'язкової вакцинації буде постійно оновлюватися, - Кузін Фото: головний санлікар ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Списки професій для обов'язкової вакцинації від коронавірусу будуть постійно оновлюватися. Періодичність зміни переліку поки не визначена, але це не відбуватиметься щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українському радіо" головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Ми будемо постійно переглядати такий список, тому що ми розуміємо, що багато об'єктів, зокрема критичної інфраструктури, повинні працювати навіть при "червоній" зоні. Зараз напрацьовується цей список", - сказав Кузін.

В ході інтерв'ю його запитали про те, чи планується найближчим часом додати в список обов'язкової вакцинації поліцейських і касирів супермаркетів. Головний санлікар відповів, що на даному етапі не планується внесення змін до цього переліку.

"Ми повинні вибирати тактику поступову, тому що вся інфраструктура перебудовується на ту чи іншу групу ризику. Тому зміни не відбуватимуться щотижня, оскільки це потребуватиме додаткового вкладення ресурсів", - уточнив він.

Нагадаємо, на початку жовтня МОЗ затвердило список професій для обов'язкової вакцинації. До нього увійшли працівники закладів освіти та органів виконавчої влади.

Відзначимо, сьогодні, 13 жовтня, МОЗ запропонував доповнити список професій для обов'язкової вакцинації.

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