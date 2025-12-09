Кабмін дав два дні на скорочення списку критичних об'єктів без відключень світла
В Україні обласні військові адміністрації повинні будуть скоротити списки критичних об'єктів, яким не відключають світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Юлію Свириденко в Telegram.
"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - зазначила глава українського уряду.
Свириденко наголосила, що відключення так само не застосовуватимуть для шкіл, лікарень, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
Вона пояснила, що зі списків критичних об'єктів мають виключити споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в актуальних умовах енергопостачання.
"Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів", - наголосила прем'єр.
Контролювати виконання таких рішень мають Міністерство енергетики та Державна інспекція енергетичного нагляду України.
Відключень світла буде менше
Нагадаємо, раніше Свириденко заявила про те, що Кабмін працює над рішенням, яке дасть змогу скоротити відключення світла в Україні.
Вона анонсувала рішення, які дадуть змогу перерозподілити споживання і направити електроенергію побутовим споживачам.
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.