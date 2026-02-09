Список "критички" урежут: кому гарантируют свет, а кого отключат

Украинское правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры, чтобы увеличить лимиты электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмигаля в Facebook .

Приоритеты и автономность

По словам главы Минэнерго, больницы, водоканалы и социальные объекты остаются безусловным приоритетом и будут обеспечены электричеством.

"Остальные учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и снабжены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей", - подчеркнул Шмигаль.

Контроль за справедливостью

Особое внимание премьер уделил вопросу справедливого распределения света между гражданами. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит надзор за графиками отключений.

Шмыгаль сообщил, что уже дал соответствующее поручение Госэнергонадзору.