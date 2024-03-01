У списку – чиновники, військові та держкомпанії. Японія ввела новий пакет санкцій проти РФ

Згідно з опублікованим списком, персональні санкції були також введені проти, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії.

Серед організацій, що потрапили в нові списки санкцій Японії, зокрема, ФГУП "Атомфлот", концерни "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Об'єднана суднобудівна корпорація. Обмеження також вводяться проти компаній "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка" та ін.

Підтримка України Японією

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канді, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також очікується, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

16 лютого стало відомо, що Держбюджет України отримав частину коштів гранту у розмірі 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE).

Крім того, 25 лютого прем'єр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Токіо планує нові санкції проти Російської Федерації. Підтримка України залишатиметься одним із головних пріоритетів цього року.