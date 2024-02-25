ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія планує нові санкції проти Росії, підтримка України в пріоритеті, - Кішіда

Неділя 25 лютого 2024 09:19
UA EN RU
Японія планує нові санкції проти Росії, підтримка України в пріоритеті, - Кішіда Фото: Фуміо Кішіда, прем'єр-міністр Японії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Японія планує нові санкції проти Російської Федерації. Підтримка України залишатиметься одним із головних пріоритетів цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію суспільного телерадіомовлення Японії NHK, яка цитує прем'єр-міністра Фуміо Кісіду під час зустрічі лідерів G7 в режимі онлайн.

За словами Кішіди, сьогодні важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація через затяжні бойові дії є складною. Підтримка Києва залишатиметься одним із головних пріоритетів Токіо цьогоріч.

Зокрема прем'єр-міністра розповів про Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. Тоді ж Київ та Токіо підписали більше 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі й щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Окрім того, він заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

"Кішіда підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним", - пише NHK.

Допомога Україні від Японії

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також очікується, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

16 лютого стало відомо, що Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія Війна в Україні
NEWS
Захід має бути сміливішим у питанні конфіскації російських активів, - прем'єр Британії
Захід має бути сміливішим у питанні конфіскації російських активів, - прем'єр Британії
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним