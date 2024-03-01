В списке – чиновники, военные и госкомпании. Япония ввела новый пакет санкций против РФ

Согласно опубликованному списку, персональные санкции были также введены против, в частности, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

Также Япония ввела санкции против сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, который в прошлом году сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Среди организаций, попавших в новые санкционные списки Японии, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация. Ограничения также вводятся против компаний "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Нева электроника" и пр.

Поддержка Украины Японией

По словам замминистра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также ожидается, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Кроме того, 25 февраля премьер Японии Фумио Кишида заявил, что Токио планирует новые санкции против Российской Федерации. Поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов этого года.