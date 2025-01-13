У списку 140 різних суб’єктів: Зеленський ввів нові санкції проти фінансового сектору РФ

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - повідомив Зеленський.

За його словами, санкції - це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.

В указі №24 зазначається, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації.

Санкції України проти РФ

У жовтні минулого року ми писали, що я президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.А у вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.