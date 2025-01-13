В списке 140 различных субъектов: Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора РФ

"Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 различных субъектов. Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление", - сообщил Зеленский.

По его словам, санкции - это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну.

В указе №24 отмечается, что новые санкции введены как против юридических, так против и физических лиц, причастных к экономике Российской Федерации.

Санкции Украины против РФ

В октябре прошлого года мы писали, что я президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России. А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.