Списание вагонов по возрасту в условиях кризиса превратит УЗ в банкрота, - нардеп

"Это экономическая диверсия - реализация подобной программы по списанию вагонов в Украине сейчас, во время фактически экономического кризиса. Сейчас "Укрзализныця" находится на пороге банкротства, когда наблюдаются сокращения объемов перевозок и увеличение себестоимости работ в результате энергетического кризиса, который есть сегодня", - сказал Бондарев.

Он подчеркнул: от этого решения УЗ серьезно потеряет в объемах перевозок, поскольку вынуждена будет списать значительное количество вагонов, что приведет к их дефициту, ведь средств на закупку достаточного количества новых у УЗ нет.

"Я не понимаю, как можно списывать технику, просто опираясь на время? Если мы говорим о технических характеристиках, которые аварийные, или износ большой, то я понимаю, это может иметь место. А когда мы говорим просто о возрасте - то вагон мог отработать свои моточасы, а мог не отработать, потому что просто стоял под забором. Мы же понимаем, что это серьезная разница? А приводит это все списание к тому, что у нас будет отсутствие вагонов, и прежде всего у "Укрзализныци", - объяснил Бондарев.

Депутат также заметил, что у бизнеса тоже нет достаточно средств на приобретение новых вагонов вместо списанных. Кроме того, в нашей стране нет производственных мощностей, позволяющих построить несколько десятков тысяч новых вагонов, чтобы возместить списанные.

"Ни у бизнеса, ни у "Укрзализныци" нет денег для того, чтобы покупать новые вагоны. Нет мощностей, на которых можно построить в кратчайшее время в Украине это количество вагонов. Поэтому это диверсия однозначно, экономическая диверсия", - подытожил Бондарев.