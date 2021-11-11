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Списання вагонів за віком в умовах кризи перетворить УЗ на банкрута, - нардеп

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 12:16
Списання вагонів за віком в умовах кризи перетворить УЗ на банкрута, - нардеп Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Списання залізничних вагонів за віком - це диверсія проти "Укрзалізниці", яка насамперед постраждає від такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтина Бондарєва.

"Це економічна диверсія - реалізація подібної програми зі списання вагонів в Україні зараз, під час фактично економічної кризи. Наразі "Укрзалізниця" перебуває на порозі банкрутства, коли спостерігаються скорочення обсягів перевезень та збільшення собівартості робіт у результаті енергетичної кризи, яка є сьогодні", - сказав Бондарєв.

Він підкреслив: від цього рішення УЗ серйозно втратить в обсягах перевезень, оскільки змушена буде списати значну кількість вагонів, що призведе до їхнього дефіциту, адже коштів на закупівлю достатньої кількості нових УЗ немає.

"Я не розумію, як можна списувати техніку, просто спираючись на якийсь час? Якщо ми говоримо про технічні характеристики, які аварійні, або знос великий, то я розумію, це може мати місце. А коли ми говоримо просто про вік - то вагон міг відпрацювати свої мотогодини, а міг не відпрацювати, бо просто стояв під парканом. Ми розуміємо, що це серйозна різниця? А риводить це все списання до того, що ми матимемо відсутність вагонів, і перш за все в "Укрзалізниці", - пояснив Бондарєв.

Депутат також зауважив, що бізнес теж не має достатньо коштів на придбання нових вагонів замість списаних. Крім того, в нашій країні немає виробничих потужностей, що дозволяють збудувати кілька десятків тисяч нових вагонів, щоб відшкодувати списані.

"Ні у бізнесу, ні "Укрзалізниці" не має грошей для того, щоб купувати нові вагони. Немає потужностей, на яких можна побудувати в найкоротший час в Україні кількість вагонів. Тому це диверсія однозначно, економічна диверсія", - підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, МІУ ініціювало програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативними термінами, а не за технічним станом. Для цього відомство має намір підписати Меморандум між УЗ, банками та вагонобудівними заводами, які завдяки цій програмі отримають 100 млрд на будівництво нових вагонів.

Представники українського бізнесу, у свою чергу, підписали власний Антимеморандум, головна мета якого - закликати владу не допустити масштабну кризу, яка може обрушитися на транспортну галузь у разі, якщо програму буде прийнято. Адже країна зіштовхнеться зі штучно створеним дефіцитом вагонів, який призведе до зривів поставок продукції, падіння валютної виручки та обсягів ВВП, а також спричинить масове скорочення персоналу.

У свою чергу, економіст Борис Кушнірук заявив, що програма зі списання вагонів вигідна насамперед олігарху Ігорю Коломойському, вагонобудівні заводи якого отримають багатомільярдні замовлення.

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