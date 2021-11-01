Обновление грузовых вагонов создаст для УЗ дополнительные проблемы, - экономист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука в Facebook.

По словам экономиста, предложенный Мининфраструктуры приказ о списании железнодорожных вагонов по возрасту, выгоден олигарху Игорю Коломойскому, заводы которого получат заказы на строительство новых вагонов, которые должны заменить списанные.

"Приказ Мининфраструктуры о списании вагонов уже готов, осталось его подписать. Если коротко, то его суть в том, чтобы принудительно выводить из эксплуатации отработавшие определенный срок грузовые вагоны, безотносительно к их техническому состоянию. Соответственно, искусственно созданный дефицит должен покрываться путем закупки новых вагонов", - отметил Кушнирук.

Он напомнил, что вагоностроение является одной из важных составляющих бизнес-империи Игоря Коломойского, который совместно с Сергеем Тигипко контролирует "Днепровагонмаш" и Кременчугский сталелитейный завод, специализирующийся на производстве литых запчастей для грузовых вагонов. Так что предусмотренные на закупку новых вагонов 100 млрд гривен могут существенно обогатить олигарха. При этом чуть ли не половину этих средств им будет вынуждена заплатить банкротящаяся государственная "Укрзализныця".

Экономист также обратил внимание, что негативные последствия решения Мининфраструктуры будут не только в том, что УЗ вынуждена будет инвестировать значительные средства в новые вагоны, но и в яростном дефиците подвижного состава на рынке перевозок, который возникнет после списания почти 50 тыс. вагонов, и повышении логистических затрат для бизнеса.

"Если грузовые вагоны запретят капитально ремонтировать и сразу начнут списывать, то без работы останутся тысячи рабочих вагоноремонтных заводов, входящих в структуру "Укрзализныци". О потерях коммерческих операторов грузовых перевозок и грузоотправителей не приходится говорить. Как и о последствиях для украинцев - дополнительные затраты на удорожание железнодорожной логистики в любом случае будут переведены на конечных потребителей", - пояснил Кушнирук.