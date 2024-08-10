Спірне море: Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони

В п'ятницю, 9 серпня, працівники рятувальних службі Філіппін та В'єтнаму провели спільну навчальну операцію у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що екіпажі філіппінських та в'єтнамських кораблів підірвали човен з водомета та імітували пошуково-рятувальну операцію під час перших спільних навчань берегової охорони двох країн, що перебувають у суперечці з Китаєм за контроль акваторії у Південно-Китайському морі.
В'єтнамський 90-метровий корабель CSB 8002, що прибув до порту Маніли, приєднався до філіппінського морського патрульного судна BRP Gabriela Silang для імітації навчань з пожежогасіння, рятування і медичного реагування.
"Наші навчання мають більше гуманітарний характер. Ми сподіваємося, що таких навчань буде більше, тому що море велике, і багатьом знадобиться допомога берегової охорони", - сказав командир корабля BRP "Габріела Сіланг" Лоуренс Роке.
Навчання з В'єтнамом відбулися після того, як Філіппіни завершили дводенні морські навчання з військовими Австралії, Канади і США. Це були перші навчання за участю чотирьох країн, які, за словами Маніли, повинні були сприяти вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.
Китай претендує на контроль майже над усією акваторією Південно-Китайського моря. Пекін намагається встановити його за допомогою великого розгортання берегової охорони в районах, що включають виключні економічні зони сусідніх країн.
Китайську берегову охорону звинувачують в агресії та порушенні рибальства й енергетичної діяльності Малайзії, Філіппін та В'єтнаму, що загрожує ескалацією конфлікту. Пекін заявляє, що діє законно.
Зокрема, Філіппіни та Пекін втягнуті у протистояння на Другій мілині Томаса, що розташована у філіппінській виключній економічній зоні. Маніла утримує в цій зоні старий військовий корабель BRP Sierra Madre з екіпажем на борту.
У червні в спірних морських водах зіткнулися кораблі Китаю та Філіппін. Уряди країн звинуватили одне одного в провокаціях. Згодом китайська берегова охорона начебто пограбувала та потопила філіппінські човни.
Пізніше Філіппіни звинуватили Китай у знищенні гряди коралових рифів у Південно-Китайському морі.
Наприкінці липня Китай і Філіппіни досягли угоди, що має покласти край суперечці за контроль над Другою мілиною Томаса.
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