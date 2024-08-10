Спірне море: Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони

Зазначається, що екіпажі філіппінських та в'єтнамських кораблів підірвали човен з водомета та імітували пошуково-рятувальну операцію під час перших спільних навчань берегової охорони двох країн, що перебувають у суперечці з Китаєм за контроль акваторії у Південно-Китайському морі.

В'єтнамський 90-метровий корабель CSB 8002, що прибув до порту Маніли, приєднався до філіппінського морського патрульного судна BRP Gabriela Silang для імітації навчань з пожежогасіння, рятування і медичного реагування.

"Наші навчання мають більше гуманітарний характер. Ми сподіваємося, що таких навчань буде більше, тому що море велике, і багатьом знадобиться допомога берегової охорони", - сказав командир корабля BRP "Габріела Сіланг" Лоуренс Роке.

Навчання з В'єтнамом відбулися після того, як Філіппіни завершили дводенні морські навчання з військовими Австралії, Канади і США. Це були перші навчання за участю чотирьох країн, які, за словами Маніли, повинні були сприяти вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.