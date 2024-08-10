Спорное море: Филиппины и Вьетнам провели первые совместные учения береговой охраны

В пятницу, 9 августа, работники спасательных службе Филиппин и Вьетнама провели совместную учебную операцию в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что экипажи филиппинских и вьетнамских кораблей взорвали лодку с водомета и имитировали поисково-спасательную операцию во время первых совместных учений береговой охраны двух стран, которые находятся в споре с Китаем за контроль акватории в Южно-Китайском море.
Вьетнамский 90-метровый корабль CSB 8002, прибывший в порт Манилы, присоединился к филиппинскому морскому патрульному судну BRP Gabriela Silang для имитации учений по пожаротушению, спасанию и медицинскому реагированию.
"Наши учения носят скорее гуманитарный характер. Мы надеемся, что таких учений будет больше, потому что море большое, и многим понадобится помощь береговой охраны", - сказал командир корабля BRP "Габриэла Силанг" Лоуренс Роке.
Учения со Вьетнамом состоялись после того, как Филиппины завершили двухдневные морские учения с военными Австралии, Канады и США. Это были первые учения с участием четырех стран, которые, по словам Манилы, должны были способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.
Китай претендует на контроль почти над всей акваторией Южно-Китайского моря. Пекин пытается установить его с помощью крупного развертывания береговой охраны в районах, включающих исключительные экономические зоны соседних стран.
Китайскую береговую охрану обвиняют в агрессии и нарушении рыболовства и энергетической деятельности Малайзии, Филиппин и Вьетнама, что грозит эскалацией конфликта. Пекин заявляет, что действует законно.
В частности, Филиппины и Пекин втянуты в противостояние на Второй мели Томаса, расположенной в филиппинской исключительной экономической зоне. Манила удерживает в этой зоне старый военный корабль BRP Sierra Madre с экипажем на борту.
В июне в спорных морских водах столкнулись корабли Китая и Филиппин. Правительства стран обвинили друг друга в провокациях. Впоследствии китайская береговая охрана якобы ограбила и потопила филиппинские лодки.
Позже Филиппины обвинили Китай в уничтожении гряды коралловых рифов в Южно-Китайском море.
В конце июля Китай и Филиппины достигли соглашения, которое должно положить конец спору за контроль над Второй мелью Томаса.
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