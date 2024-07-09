Філіппіни звинуватили Китай у знищенні коралових рифів в Південно-Китайському морі, - Reuters

Філіппіни відкинули звинувачення Китаю в тому, що їхній військовий корабель, який стоїть на Другій мілині Томаса в Південно-Китайському морі, завдав шкоди екосистемі коралових рифів у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В понеділок, 8 липня, Міністерство природних ресурсів Китаю у своєму звіті зазначило, що філіппінські військові кораблі уже тривалий час "незаконно висаджуються на Другій мілині Томаса біля островів Наньша, та що "це завдало серйозної шкоди різноманітності, стабільності та стійкості рифової екосистеми".

Натомість філіппінська робоча група з питань Південно-Китайського моря у своїй заяві закликала до проведення незалежної морської наукової оцінки причин пошкодження коралових рифів у регіоні третьою стороною.

"Було встановлено, що саме Китай завдав непоправної шкоди коралам. Саме Китай завдав невимовної шкоди морському середовищу і поставив під загрозу природне середовище існування та ресурси для існування тисяч філіппінських рибалок", - заявили у робочій групі.

Філіппінська робоча група, яка попереджала про спроби "китайських експертів" сіяти дезінформацію і здійснювати зловмисний вплив, заявила, що має докази того, що Китай несе відповідальність за "серйозну шкоду коралам" у кількох районах Південно-Китайського моря, зокрема на мілині Скарборо та Сабіна-Шоул.

Минулого року Філіппіни заявили, що вивчають юридичні можливості проти Китаю, звинувативши його у знищенні коралових рифів у своїй виключній економічній зоні в Південно-Китайському морі - звинувачення, яке Пекін відкинув як спробу "створити політичну драму".

Суперечки між Китаєм та Філіппінами

Філіппіни та Пекін втягнуті у протистояння на Другій мілині Томаса, де Маніла утримує старий військовий корабель BRP Sierra Madre. Філіппіни висадили судно на берег у 1999 році, щоб підкріпити свої морські претензії. На його борту перебуває невеликий екіпаж.

Китай, у свою чергу, видобуває пісок і корали для створення штучних островів у Південно-Китайському морі. Пекін зазначив, що це нормальна будівельна діяльність на його власній території. Однак інші країни стверджують, що вона спрямована на посилення його претензій на водний шлях.

Минулорічний звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень засвідчив, що будівельна діяльність Китаю знищила понад 4600 акрів (1861 гектар) рифів.

Китай намагається контролювати більшу територію Південно-Китайського моря. Водночас, на окремі морські регіони також претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней. Торгівля у цьому морі щорічно приносить 3 трлн доларів США.

У 2016 році Постійна палата третейського суду в Гаазі заявила, що претензії Китаю на ці морські території не мають жодних правових підстав, але Пекін не визнає це рішення.