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Спираючись на досвід війни в Україні. У Туреччині представили лазерну антидронову систему

Туреччина, Понеділок 19 лютого 2024 16:01
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Спираючись на досвід війни в Україні. У Туреччині представили лазерну антидронову систему Архівне фото: У Туреччині представили лазерну антидронову систему (alka_roketsan_com_tr)
Автор: Дмитро Браславський

У Туреччині представили національну лазерну систему, яка покликана боротися з повітряними цілями, зокрема безпілотниками.

Про це заявив представник компанії Roketsan Сейіт Тунч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Про це він говорив на 8-му саміті проєктного ринку та співробітництва і дав оцінку підходам, які матимуть значення на полі битви сьогодні та в майбутньому.

Посилаючись на висновки про те, що продукти індустріального століття безпорадні в цій царині, що було особливо очевидно під час війни РФ проти України, Тунч вказав на розробку продуктів, придатних для цифрової епохи, і на кроки, які слід зробити.

Він також підкреслив, що необхідно проєктувати і виробляти продукти з правильно розробленою архітектурою програмного забезпечення, а не просто створювати їх.

Що відомо про цю систему

Тунч сказав, що ALKA є гібридною системою протиповітряної оборони, яка використовує електромагнітні та лазерні технології проти асиметричних загроз. ALKA використовує штучний інтелект, а сама інноваційна система озброєння розроблена з правильною архітектурою.

Також представник компанії сказав, що міні-ракетний комплекс з лазерним наведенням METE є ще одним інноваційним продуктом Roketsan.

Він також вважає, що це найменша у світі ракета завдовжки 50 сантиметрів і діаметром 40 міліметрів, яка може точно уразити ціль. Тунч також заявив, що компанія проводить дослідження, орієнтовані на штучний інтелект.

Системи для боротьби з дронами

Україна отримала від партнерів низку систем, які допомагають їй захистити небо від ворожих цілей.

У жовтні повідомлялося, що австралійська компанія виготовила і передала Україні систему-вбивцю дронів Slinger. Вона допоможе Україні краще захистити небо.

Тоді ж стало відомо, що в новому пакеті військової підтримки Велика Британія передасть Україні систему ППО Terrahawk Paladin. Вона допоможе у відбитті атак безпілотниками завдяки системі відстеження зі штучним інтелектом, яка розпізнає навіть птахів.

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