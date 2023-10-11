Мисливець за дронами. Що відомо про британську ППО Terrahawk Paladin, яку отримає Україна

У новому пакеті військової підтримки Велика Британія передасть Україні систему ППО Terrahawk Paladin. Вона допоможе у відбитті атак безпілотниками завдяки системі відстежування зі штучним інтелектом, що розпізнає навіть птахів.

При підготовці матеріалу використовувались: заява з офіційного сайту уряду Великої Британії, публікації порталів Defense Express, "Мілітарний", телеграм-каналу Military Media Center, дані сайту MSI Defence Systems.

Terrahawk Paladin від Великої Британії

11 жовтня 2023 уряд Великої Британії оголосив про надання чергового пакету підтримки Україні у війні з РФ. Серед анонсованого обладнання – мобільна антидронова система протиповітряної оборони Terrahawk Paladin, виготовлена британською компанією MSI Defence Systems.

Це провідний виробник дистанційних керованих установок. Гарматні установки MSI Defence Systems активно використовуються по всьому світі, забезпечують надійний захист кораблів від надводних та повітряних загроз. Вперше Terrahawk Paladin продемонстрували рік тому, а восени 2023 компанія випустила її оновлену версію.

Як значиться в повідомленні уряду Британії, система ППО Terrahawk Paladin має допомогти ЗСУ відстежувати й знищувати безпілотники та захистити критичну національну інфраструктуру. Яку кількість систем отримає Україна наразі невідомо.

Фото: особливості британської системи ППО від MSI Defence Systems (t.me/militarymediacenter)

Характеристики установки

Terrahawk Paladin називають класичним засобом боротьби із дронами. Вона об'єднує автоматичну гармату з цифровою системою управління вогнем та радіолокаційною системою.

Установка від MSI Defence Systems являє собою мобільну платформу. До точки розгортання її можуть перевозити на вантажівці. Також вона може використовуватись стаціонарно.

Terrahawk вражає цілі на дальності до 2 км. Для цього використовується гармата. В стандартному комплектуванні це 30-мм автоматична гармата Mk44 Bushmaster II. Вона оснащена системою подвійного живлення. Завдяки цьому є можливість використовувати два різні типи боєприпасів, в тому числі снаряди із програмованим підривом, ракети із напівактивним лазерним наведенням типу APKWS.

Відстеження потенційних загроз ведеться на 360 градусів за допомогою РЛС з активними фазованими антенними решітками.

Додатково встановлена оптична система пошуку та захоплення цілі з денним та нічним каналом, що забезпечує знищення ворожих цілей у будь-яку погоду. Це оптико-прицільна станція SATOS власної розробки компанії MSI, у складі якої тепловізор та лазерний далекомір.

Система Terrahawk Paladin є автономною. Електропостачання установки та комплекту управління забезпечує генератор.

Безпосереднє керування відбувається дистанційно за допомогою виносних пультів. Система потребує лише двох операторів, один з яких відповідає за огляд цілей, другий – за їх знищення.

Фото: роботу системи можуть забезпечувати два оператори (msi-dsl.com)

Штучний інтелект для ефективного знищення "шахедів"

Для відстеження цілей ППО Terrahawk залучений штучний інтелект. Система керування вираховує балістичну компенсацію, а також має покращений алгоритм розпізнавання цілей. Його розробила польська компанія Advanced Protection Systems.

Terrahawk може відстежувати кілька цілей одночасно та повідомляти точне тривимірне розташування об'єкта в режимі реального часу.

За даними Military Media Center, завдяки машинному навчанню ШІ Terrahawk класифікує літальні об’єкти, що дозволяє розрізняти БПЛА і птахів.

Фото: Terrahawk Paladin може розгортатися як окрема система ППО та як частина ешелонованої системи (msi-dsl.com)

Порівняно зі стаціонарними системами ППО, Terrahawk Paladin має значні тактичні та стратегічні переваги, незалежно чи буде вона розгортатися як окрема система, чи як частина ешелонованої ППО.

На профільному військовий порталі Defense Express зазначають, що британська система Terrahawk, особливо у поєднанні із програмованими боєприпасами, є доволі ефективним розв'язанням питання економічного знищення таких загроз, як Shahed-136.