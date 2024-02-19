Опираясь на опыт войны в Украине. В Турции представили лазерную антидронную систему

В Турции представили национальную лазерную систему, которая призвана бороться с воздушными целями, в частности беспилотниками.

Об этом заявил представитель компании Roketsan Сейит Тунч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Об этом он говорил на 8-м саммите проектного рынка и сотрудничества и дал оценку подходам, которые будут иметь значение на поле битвы сегодня и в будущем.

Ссылаясь на выводы о том, что продукты индустриального века беспомощны в этой области, что было особенно очевидно во время войны РФ против Украины, Тунч указал на разработку продуктов, пригодных для цифровой эпохи, и на шаги, которые следует предпринять.

Он также подчеркнул, что необходимо проектировать и производить продукты с правильно разработанной архитектурой программного обеспечения, а не просто создавать их.

Что известно об этой системе

Тунч сказал, что ALKA является гибридной системой противовоздушной обороны, которая использует электромагнитные и лазерные технологии против асимметричных угроз. ALKA использует искусственный интеллект, а сама инновационная система вооружения разработана с правильной архитектурой.

Также представитель компании сказал, что мини-ракетный комплекс с лазерным наведением METE является еще одним инновационным продуктом Roketsan.

Он также считает, что это самая маленькая в мире ракета длиной 50 сантиметров и диаметром 40 миллиметров, которая может точно поразить цель. Тунч также заявил, что компания проводит исследования, ориентированные на искусственный интеллект.

Системы для борьбы с дронами

Украина получила от партнеров целый ряд систем, которые помогают ей защитить небо от враждебных целей.

В октябре сообщалось, что австралийская компания изготовила и передала Украине систему-убийцу дронов Slinger. Она поможет Украине лучше защитить небо.

Тогда же стало известно, что в новом пакете военной поддержки Великобритания передаст Украине систему ПВО Terrahawk Paladin. Она поможет в отражении атак беспилотниками благодаря системе отслеживания с искусственным интеллектом, распознающей даже птиц.