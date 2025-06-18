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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Спільної заяви G7 щодо України не буде: ЗМІ назвали причину

Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні через опір з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News і Reuters.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - цитує видання слова джерела.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.

Саміт G7 у Канаді

Нагадаємо, 16 червня в канадській провінції Альберта стартував саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії. Головними темами були війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт через наростання напруженості на Близькому Сході.

Під час зустрічі лідери G7 так і не змогли переконати президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступний саміт відбудеться 2026 року в альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен.

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G7Війна в Україні