Спільної заяви G7 щодо України не буде: ЗМІ назвали причину

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - цитує видання слова джерела.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.