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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Совместного заявления G7 по Украине не будет: СМИ назвали причину

Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лидеры G7 не выпустят совместного заявления относительно войны в Украине из-за сопротивления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News и Reuters.

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой относительно действий России в Украине и захотят, чтобы она была смягчена.

"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - цитирует издание слова источника.

Отмечено, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию посредством санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, возглавляемые США.

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнули свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.

Саммит G7 в Канаде

Напомним, 16 июня в канадской провинции Альберта стартовал саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, ЕС и Великобритании стартовал. Главными темами были война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит из-за нарастания напряженности на Ближнем Востоке.

Во время встречи лидеры G7 так и не смогли убедить президента США Дональда Трампа усилить санкции против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующий саммит состоится в 2026 году в альпийском курортном городе Эвьян-ле-Бен.

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G7Война в Украине