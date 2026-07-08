Спільна робота бізнесу і влади: які рішення ухвалили на форумі з відновлення України

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У Києві відбувся форум ''Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи''.

Представники влади підтвердили незмінність курсу на євроінтеграцію та імплементацію законодавства ЄС.

Бізнес закликав враховувати українські реалії під час запровадження нових правил.

Особливу увагу приділили підтримці підприємців на прифронтових територіях.

За підсумками форуму домовилися створити спільні робочі групи для підготовки законодавчих змін.

Бізнес і влада обговорили відновлення економіки

Форум організували Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція малого і мікробізнесу за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE). Інформаційним партнером заходу було видання РБК-Україна.

Під час заходу представники парламенту, уряду, бізнес-асоціацій та експертного середовища обговорили виклики, які стоять перед економікою України в умовах війни, а також механізми підготовки до вступу до Європейського Союзу.

Форум складався із двох тематичних панелей, присвячених фінансовій, митній та податковій політиці, а також інституційним реформам, необхідним для економічного розвитку країни.

Що заявили представники влади

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що адаптація українського законодавства до європейських норм є невідворотною.

За його словами, Україна має імплементувати новий Митний кодекс, правила ATAD (стандарти з протидії ухиленню від оподаткування), а також низку інших норм, необхідних для євроінтеграції.

Водночас він заявив, що під час війни держава не має фінансових можливостей для запровадження нових податкових пільг, адже першочерговим завданням залишається фінансування сектору оборони.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей зазначила, що всі законодавчі зміни готуються у співпраці з бізнесом та міжнародними партнерами. За її словами, реформи мають одночасно забезпечити виконання європейських вимог і створити рівні умови для всіх платників податків.

Які питання порушував бізнес

Представники бізнес-спільноти звернули увагу на необхідність адаптації європейських правил до українських умов.

Зокрема, учасники форуму наголошували на потребі:

створення спеціальних умов для підприємців на прифронтових територіях;

розвитку програм страхування воєнних ризиків;

підтримки внутрішніх інвесторів та малого бізнесу;

удосконалення податкового законодавства;

недопущення надмірного адміністративного навантаження на сумлінних платників податків.

Окремо обговорювалися питання роботи системи “єАкциз”, боротьби з тіньовою економікою, регулювання міжнародних поштових відправлень, розвитку індустріальних парків та впровадження європейських податкових правил.

До яких домовленостей дійшли

За підсумками форуму представники влади та бізнесу домовилися створити спільні робочі групи для підготовки змін до законодавства.

Серед першочергових напрямів роботи:

підготовка комплексного законодавства щодо підтримки бізнесу на прифронтових територіях;

доопрацювання змін до Податкового кодексу;

імплементація європейських директив із урахуванням українських економічних реалій;

спрощення окремих процедур адміністрування податків.

Учасники форуму також погодилися, що реалізація євроінтеграційних реформ має відбуватися у відкритому діалозі між державою та бізнесом, щоб забезпечити детінізацію економіки, виконання міжнародних зобов’язань і водночас не створити додаткових ризиків для малого та мікробізнесу.