Совместная работа бизнеса и власти: какие решения приняли на форуме по восстановлению Украины

В Киеве состоялся форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'', объединивший представителей власти, бизнеса и экспертной среды. Участники обсудили налоговые изменения, адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС, поддержку предпринимателей во время войны и будущие институциональные реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского Совета Бизнеса.
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Форум был организован Украинским Советом Бизнеса и Национальной бизнес-коалицией малого и микробизнеса при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Информационным партнером мероприятия было издание РБК-Украина.
В ходе мероприятия представители парламента, правительства, бизнес-ассоциаций и экспертной среды обсудили вызовы, стоящие перед экономикой Украины в условиях войны, а также механизмы подготовки к вступлению в Европейский Союз.
Форум состоял из двух тематических панелей, посвященных финансовой, таможенной и налоговой политике, а также институциональным реформам, необходимым для экономического развития страны.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что адаптация украинского законодательства к европейским нормам неотвратима.
По его словам, Украина должна имплементировать новый Таможенный кодекс, правила ATAD (стандарты по противодействию уклонению от налогообложения), а также ряд других норм, необходимых для евроинтеграции.
В то же время он заявил, что во время войны у государства нет финансовых возможностей для введения новых налоговых льгот, ведь первоочередной задачей остается финансирование сектора обороны.
Замминистра финансов Светлана Воробей отметила, что все законодательные изменения готовятся в сотрудничестве с бизнесом и международными партнерами. По ее словам, реформы должны одновременно обеспечить выполнение европейских требований и создать равные условия для всех налогоплательщиков.
Представители бизнес-сообщества обратили внимание на необходимость адаптации европейских правил к украинским условиям.
В частности, участники форума отмечали необходимость:
Отдельно обсуждались вопросы работы системы "Екциз", борьбы с теневой экономикой, регулирования международных почтовых отправлений, развития индустриальных парков и внедрения европейских налоговых правил.
По итогам форума представители власти и бизнеса договорились создать совместные рабочие группы по подготовке изменений к законодательству.
Среди первоочередных направлений работы:
Участники форума также согласились, что реализация евроинтеграционных реформ должна проходить в открытом диалоге между государством и бизнесом, чтобы обеспечить детенизацию экономики, выполнение международных обязательств и одновременно не создать дополнительные риски для малого и микробизнеса.