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Совместная работа бизнеса и власти: какие решения приняли на форуме по восстановлению Украины

19:50 08.07.2026 Ср
3 мин
На форуме обсудили налоги, евроинтеграцию, поддержку бизнеса и восстановление экономики во время войны
aimg Анастасия Мацепа
Фото: в Киеве состоялся форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'' (пресс-служба УРБ)

В Киеве состоялся форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'', объединивший представителей власти, бизнеса и экспертной среды. Участники обсудили налоговые изменения, адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС, поддержку предпринимателей во время войны и будущие институциональные реформы.

Главное:

  • В Киеве прошел форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы''.
  • Власти подтвердили неизменность курса на евроинтеграцию и имплементацию законодательства ЕС.
  • Бизнес призвал учитывать украинские реалии при введении новых правил.
  • Особое внимание было уделено поддержке предпринимателей на прифронтовых территориях.
  • По итогам форума договорились создать совместные рабочие группы по подготовке законодательных изменений.

Бизнес и власть обсудили восстановление экономики

Форум был организован Украинским Советом Бизнеса и Национальной бизнес-коалицией малого и микробизнеса при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Информационным партнером мероприятия было издание РБК-Украина.

В ходе мероприятия представители парламента, правительства, бизнес-ассоциаций и экспертной среды обсудили вызовы, стоящие перед экономикой Украины в условиях войны, а также механизмы подготовки к вступлению в Европейский Союз.

Форум состоял из двух тематических панелей, посвященных финансовой, таможенной и налоговой политике, а также институциональным реформам, необходимым для экономического развития страны.

Что заявили представители власти

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что адаптация украинского законодательства к европейским нормам неотвратима.

По его словам, Украина должна имплементировать новый Таможенный кодекс, правила ATAD (стандарты по противодействию уклонению от налогообложения), а также ряд других норм, необходимых для евроинтеграции.

В то же время он заявил, что во время войны у государства нет финансовых возможностей для введения новых налоговых льгот, ведь первоочередной задачей остается финансирование сектора обороны.

Замминистра финансов Светлана Воробей отметила, что все законодательные изменения готовятся в сотрудничестве с бизнесом и международными партнерами. По ее словам, реформы должны одновременно обеспечить выполнение европейских требований и создать равные условия для всех налогоплательщиков.

Какие вопросы поднимал бизнес

Представители бизнес-сообщества обратили внимание на необходимость адаптации европейских правил к украинским условиям.

В частности, участники форума отмечали необходимость:

  • создание специальных условий для предпринимателей на прифронтовых территориях;
  • развитию программ страхования военных рисков;
  • поддержки внутренних инвесторов и малого бизнеса;
  • усовершенствование налогового законодательства;
  • недопущение чрезмерной административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Отдельно обсуждались вопросы работы системы "Екциз", борьбы с теневой экономикой, регулирования международных почтовых отправлений, развития индустриальных парков и внедрения европейских налоговых правил.

До каких договоренностей дошли

По итогам форума представители власти и бизнеса договорились создать совместные рабочие группы по подготовке изменений к законодательству.

Среди первоочередных направлений работы:

  • подготовка комплексного законодательства о поддержке бизнеса на прифронтовых территориях;
  • доработка изменений в Налоговый кодекс;
  • имплементация европейских директив с учетом украинских экономических реалий;
  • упрощение отдельных процедур администрирования налогов.

Участники форума также согласились, что реализация евроинтеграционных реформ должна проходить в открытом диалоге между государством и бизнесом, чтобы обеспечить детенизацию экономики, выполнение международных обязательств и одновременно не создать дополнительные риски для малого и микробизнеса.

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